Un albero di Natale unico nel suo genere, addobbato con le tradizionali corbulette sarde – Foto

Siapiccia

Lo ha realizzato un gruppo di donne

Un albero davvero particolare. Addobbato tutto con le tradizionali corbulette sarde.

Lo hanno realizzato a Siapiccia ed è stato ideato da un gruppo di donne denominato “Siapiccia Laboriosa”, attraverso vari laboratori, tra cui quello di cestineria.

“L’ albero fatto con le corbule sarde”, spiega una delle rappresentanti del gruppo, “nasce dal credere in questa citazione: ognuno di noi è un filo unico e irripetibile, parte di un intreccio, trama di una comunità.. che parte dalla nostra piccola comunità e si estende in tutto il mondo… l’unicità la bellezza che ci contraddistingue e ci unisce… l’intreccio di questi fili lavorati da queste donne per realizzare queste meravigliose corbulette rappresentano ciò, l’unicità della comunità e il grande legame“.