Grave incidente sul campo di calcio, ma dopo sei ore al Pronto soccorso niente visita

Oristano

Brutta disavventura per un calciatore

Brutta disavventura per un giovane calciatore dell’Oristanese che ieri è rimasto vittima di un grave incidente durante l’incontro della sua squadra contro la Busachese. Il giovane, in seguito a uno scontro con un avversario ha riportato un trauma facciale, con interessamento dell’occhio sinistro.

Il direttore di gara ha sospeso temporaneamente il gioco e sul posto è intervenuta l’ambulanza del servizio 118.

Il giovane è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Martino di Oristano. Qui, purtroppo, dopo un’attesa di circa sei ore, non è riuscito ad ottenere una visita medica.

Il giovane calciatore a quel punto ha lasciato il presidio per rientrare a casa.

La vicenda è stata resa nota dalla dirigenza della società Oristanese: “Abbiamo saputo dal nostro calciatore che in ospedale non era stata visitato”, hanno fatto sapere i dirigenti. “Non è possibile che dopo sei ore di inutile attesa il nostro calciatore non sia stato sottoposto ad un controllo più accurato, nonostante le sue ripetute sollecitazioni”.

Domenica, 10 dicembre 2023