Il Natale arriva anche a Simaxis: tanti appuntamenti fino all’Epifania

Simaxis

Organizza il comune insieme alle associazioni locali

L’atmosfera del Natale arriva anche a Simaxis dove l’amministrazione comunale e le associazioni operanti nel territorio, non si sono fatte trovare impreparate. Per quest’anno, hanno organizzato un ricco calendario di eventi e attività “Natale a Simaxis” con tante proposte per grandi e piccini.

Fino al 20 dicembre, è in corso il progetto “Il Valore del Dono”, organizzato dalla Scuola Primaria e dell’Infanzia in collaborazione con l’associazione Soccorso Volontari Simaxis (SVS).

Per questo pomeriggio appuntamento nella piazza largo Carlo Felice – la piazza della festa – con la Sagra del Riso; qui durante la manifestazione i bambini del paese potranno consegnare la propria letterina da spedire a Babbo Natale oltre che partecipare ai laboratori natalizi. Organizza la Pro loco e l’associazione Buburriga di Simaxis.

Si prosegue poi con la musica corale sabato 16 dicembre: alle 18 la parrocchia San Simmaco Papa ospiterà la rassegna dei Canti Natalizi che vedrà la partecipazione dei cori di Simaxis, Cabras, Palmas Arborea, Ollastra oltre all’ensamble de “I Musicanti e la “Band Chiara Luce”. L’evento è organizzato in collaborazione con l’associazione Coro Chiara Luce.

Il giorno dopo, domenica 17 dicembre ci sarà la Festa della Terza Età nei locali del Centro Sociale in collaborazione con il comitato “San Simmaco” Leva 74, la Pro loco e le associazioni SVS e Coro “Chiara Luce”.

Spazio poi alla danza, martedì 19 dicembre, alle 18.30, con il saggio di Natale dell’associazione Infinity Dance nei locali del centro sociale. Il giorno dopo, mercoledì 20 dicembre, sempre qui, a fare da protagonisti saranno invece i bambini della scuola dell’Infanzia e della Primaria con la manifestazione “Natale Insieme” che proseguirà anche giovedì 21 dicembre, alle 16, stavolta però con i ragazzi della scuola secondaria di I grado.

Non finisce qui. Per la gioia di tutti i bambini Babbo Natale tornerà a Simaxis e lo farà sabato 23 dicembre, alle 17, nei locali del centro sociale su iniziativa del Comitato Sant’Isidoro. E dopo Babbo Natale, spazio al divertimento con la serata danzante anni ’50, a partire dalle 22.30 in compagnia dei Timbers & Farmers “Christmas Rockabilly” e, a seguire, Disco Party anni 90. L’evento è organizzato dal Comitato Sant’Isidoro.

Ci sarà anche il veglione di Capondanno, il 31 dicembre, organizzato dal Comitato “San Simmaco” Leva ’74, sempre al Centro Sociale dalle 20.30

A concludere, l’ultimo appuntamento di queste festività è per venerdì 5 gennaio alle 18 con il concerto di Natale “Coro Voci Bianche” e “Chiara Luce Band” e a seguire “Arriva La Befana in piazza” per tutti i bambini. L’iniziativa, che si svolgerà tra la Parrocchia San Simmaco Papa e la piazza San Simmaco, è in collaborazione con la Pro loco, l’associazione Coro Chiara Luce e il gruppo catechiste.

Domenica, 10 dicembre 2023