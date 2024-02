Oristano

Tappa in città del vicepremier e segretario della Lega

Inizialmente prevista per il lunedì di Carnevale e poi rinviata, è stata riprogrammata per domani – giovedì 22 febbraio – la visita a Oristano di Matteo salvini, vicepresidente del Consiglio e segretario della Lega, oltre che ministro delle Infrastrutture e dei trasporti. Salvini sarà in città per le battute finali della campagna elettorale del centrodestra. In Sardegna gli elettori saranno chiamati alle urne domenica prossima, 25 febbraio, per eleggere il presidente della Regione e per il rinnovo del Consiglio.

Alle 10.40 Salvini sarà ricevuto nella sede del Consorzio industriale provinciale oristanese, nella zona industriale.

Cinque anni fa il massimo esponente della Lega aveva tenuto un comizio in piazza Eleonora, per lanciare la candidatura dell’attuale governatore, Christian Solinas. Stavolta, invece, il candidato del centrodestra è Paolo Truzzu.

L’attuale sindaco di Cagliari sfida il Campo largo di Alessandra Todde, la Coalizione sarda di Renato Soru e la candidata della lista Sardigna R-esiste, Lucia Chessa.

Nelle scorse settimane erano arrivati a Oristano per la campagna elettorale la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, il capogruppo in Senato di Forza Italia Maurizio Gasparri e il deputato e presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte.

Oggi, alle 18, toccherà al deputato Angelo Bonelli, leader nazionale di Europa verde, che parlerà al teatro San Martino.

Mercoledì, 21 febbraio 2024