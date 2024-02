Cagliari

Il personale di vigilanza del negozio aveva notato il ladro: arrestato



Ha preso vestiti e profumi per un valore di oltre 500 euro e ha cercato di uscire inosservato dal negozio, ma i carabinieri erano fuori in strada ad aspettarlo. È finito così agli arresti per furto aggravato un uomo di 33 anni, senegalese senza fissa dimora.

Il fatto è avvenuto ieri sera a Cagliari: l’uomo, disoccupato con residenza a Roma, è entrato nel punto vendita de “La Rinascente”, di via Roma, e si è imposessato di varia merce. Ha poi tentato di uscire senza passare dalle casse, ma il personale addetto alla sicurezza l’aveva scoperto, avvertendo i carabinieri.

Uscito dal negozio, l’uomo ha dunque trovato i militari, pronti ad arrestarlo. La merce è stata recuperata e restituita al gestore del negozio.

Il ladro colto in flagrante è stato trattenuto per tutta la notte nelle camere di sicurezza della Stazione carabinieri di Cagliari – Villanova, in attesa del giudizio con rito direttissimo, stamane in Tribunale.

Mercoledì, 21 febbraio 2024