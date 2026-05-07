(Adnkronos) - "La ricerca che abbiamo presentato oggi dimostra chiaramente che l'Europa è un tema centrale, sia per i cittadini italiani che per i cittadini europei. C'è tanta critica ma anche tanta speranza: le accise, gli accessi di regolamentazioni, le politiche green spaventano i consumatori e i cittadini europei, ma il Made in Europe e la risposta, diciamo, europea alle sfide che il mondo globale ci porta anche sui social emerge con forza. E questa è la cosa che maggiormente mi lascia sperare". Lo dichiara Luca Ferlaino, presidente di SocialCom, all'evento organizzato a Bruxelles dal titolo "L'Europa vista dagli italiani: speranze e incertezze sul Made in Europe", commentando i dati del sondaggio lanciato dall'agenzia e da Italiavanti.