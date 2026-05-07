(Adnkronos) - Compra un gratta e vinci da 10 euro e vince il premio massimo. E’ accaduto a Veggiano, comune in provincia di Padova. Il fortunato o la fortunata aveva acquistato il tagliando ‘Doppia Sfida Super’.

La vincita, registrata presso un punto vendita situato in via Roma 21, si è portato a casa una vincita di ben 2 milioni di euro come segnala Agimeg.

Oltre al premio da 2 milioni, ‘Doppia Sfida Super’ mette in palio questi premi: 100.000 euro, 20.000, 10.000, 5.000, 1.000, 500, 200, 100, 50, 30, 20, 10.

In questo gratta e vinci bisogna confrontare i numeri presenti nell’area ‘NUMERI VINCENTI’ con quelli riportati nella sezione ‘I TUOI NUMERI’. Se uno o più numeri coincidono, si vince il premio corrispondente o la somma dei premi associati ai numeri uguali trovati.

È inoltre presente il numero ‘BONUS X10’: se tra ‘I TUOI NUMERI’ compare il numero bonus, il premio relativo viene moltiplicato per dieci.

Nell’area ‘PREMIO’, invece, se compaiono tre importi identici, si vince la cifra corrispondente.