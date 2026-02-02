Torna in campo la Roma. Oggi, lunedì 2 febbraio, i giallorossi sfidano l'Udinese - in diretta tv e streaming - in trasferta nella 23esima giornata di Serie A. La squadra di Gasperini è reduce dal pareggio contro il Panathinaikos in Europa League, valso comunque la qualificazione agli ottavi di finale della competizione europea, mentre in campionato ha pareggiato contro il Milan 1-1. L'Udinese di Runjaic invece ha vinto per 3-1 contro l'Hellas Verona al Bentegodi.

Udinese-Roma, orario e probabili formazioni

La sfida tra Udinese e Roma è in programma oggi, lunedì 2 febbraio, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni:

Udinese (3-4-2-1): Okoye; Solet, Kristensen, Bertola; Ehizibue, Miller, Karlstrom, Zemura; Ekkelenkamp, Atta; Davis. All. Runjaic

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, El Aynaoui, Wesley; Pellegrini, Soulé; Malen. All. Gasperini

Udinese-Roma, dove vederla in tv

Udinese-Roma sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv, ma anche su quelli SkySport. La partita si potrà seguire anche in streaming sull'app di SkyGo, sulla piattaforma di Dazn e su NOW.