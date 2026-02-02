"Ancora non ascoltano". E una faccina che ride. A poche ore dai Grammy 2026, Ricky Gervais ha ricordato con un post un suo discorso ai Golden Globe 2020 dopo gli attacchi degli artisti all'Ice.

Il tema dell'immigrazione è emerso con forza durante la cerimonia degli Oscar della musica. Bad Bunny ha utilizzato il suo discorso per veicolare un messaggio anti-Ice, dichiarando: "Non siamo selvaggi, non siamo animali, non siamo alieni, ma esseri umani e americani". E "prima di dire grazie a Dio, dirò Ice out", ha detto l'artista. Billie Eilish ricevendo il premio, sul palco con il fratello Finneas, ha affermato: "Per quanto mi senta grata, onestamente non sento di dover dire nulla, ma che nessuno è illegale su terra rubata. È davvero difficile sapere cosa dire e cosa fare in questo momento. Sento che dobbiamo continuare a combattere, a parlare e a protestare, e le nostre voci contano davvero, e le persone contano ."

Era il 5 gennaio 2020. Il comico non risparmiò nessuno nel suo monologo. "Se vincete un premio, questa sera, non usate questo palco come piattaforma per un discorso politico. Non siete in alcuna posizione di superiorità per dare una lezione al pubblico, su niente. Non conoscete nulla del mondo reale. Molti di voi hanno trascorso meno tempo tra i banchi di scuola di Greta Thunberg. Quindi, se vincete, venite qui, accettate il vostro piccolo premio, ringraziate il vostro agente e il vostro dio e andate a fan...", disse tra l'altro.