Ucraina, Zelensky annuncia la prima azione di guerra con robot: "Il futuro è in prima linea"

(Adnkronos) - "Il futuro è già in prima linea e l'Ucraina lo sta costruendo". Volodymyr Zelensky annuncia così la prima azione di guerra portata avanti interamente da "sistemi robotici terrestri".

"Questi - ha spiegato mostrando su X le foto - sono i nostri sistemi robotici terrestri. Per la prima volta nella storia di questa guerra, una posizione nemica è stata conquistata esclusivamente da piattaforme senza equipaggio, con sistemi terrestri e droni. Gli occupanti si sono arresi e l'operazione è stata condotta senza fanteria e senza perdite da parte nostra".

"Ratel, TerMIT, Ardal, Rys, Zmiy, Protector, Volia e i nostri altri sistemi robotici terrestri - ha aggiunto - hanno già portato a termine più di 22.000 missioni al fronte in soli tre mesi. In altre parole, vite sono state salvate più di 22.000 volte quando un robot è andato nelle zone più pericolose al posto di un soldato. Si tratta di alta tecnologia che protegge il valore più alto, la vita umana".

Una sottostazione elettrica sarebbe intanto stata colpita da droni ucraini nell'oblast di Zaporizhzhia e nella notte si sono udite esplosioni in diverse città della Crimea, secondo quanto riportato dal canale Telegram Exilenova Plus, precisando che un incendio è scoppiato in una sottostazione elettrica a Melitopol , nell'oblast di Zaporizhzhia, in seguito all'attacco di un drone, lasciando alcune zone della città senza corrente.

Nel frattempo, riporta Il Kyiv Independent, in Crimea , si sono udite esplosioni nelle città di Simferopol, Feodosia e Kerch, mentre i droni colpivano obiettivi nella penisola in un attacco durato diverse ore. L'Ucraina colpisce regolarmente infrastrutture militari in profondità nel territorio russo e nei territori occupati, nel tentativo di ridurre la capacità di Mosca di continuare a condurre la guerra.