Una settimana interamente dedicata alla prevenzione, alla diagnosi
precoce e alla promozione della salute femminile. Dal 22 al 29
aprile l'Azienda ospedaliero universitaria di Sassari aderisce
all'11/a Giornata nazionale della salute della donna partecipando
all'(H) Open Week promossa da Fondazione Onda ETS.
L'iniziativa vedrà coinvolte diverse strutture
aziendali - Breast Unit, Cardiologia clinica e interventistica,
Endocrinologia e malattie della nutrizione e del ricambio, Clinica
ostetrica e ginecologica e Oncologia medica - che offriranno
gratuitamente visite specialistiche, esami diagnostici e consulenze
informative rivolte alla popolazione femminile. Un appuntamento
ormai consolidato a livello nazionale, che coinvolge centinaia di
ospedali premiati con il Bollino Rosa, riconoscimento attribuito
alle strutture sanitarie attente alla prevenzione, diagnosi e cura
delle principali patologie femminili.
Anche l'Aou di Sassari fa parte di questa rete a
conferma del proprio impegno nella promozione della medicina di
genere e nell'accesso equo ai servizi sanitari. "La salute della
donna rappresenta una priorità strategica per il nostro sistema
sanitario - sottolinea la direttrice sanitaria, Lucia Anna Mameli
-. Iniziative come l'Open Week consentono non solo di ampliare
l'accesso ai servizi, ma soprattutto di rafforzare la cultura della
prevenzione e della diagnosi precoce. Offrire percorsi dedicati
significa rispondere in modo più efficace ai bisogni specifici
della popolazione femminile, promuovendo un approccio sempre più
personalizzato e attento alle differenze di genere».
Nel dettaglio, la struttura complessa Breast
Unit, diretta da Alessandro Fancellu, partecipa il 27 aprile dalle
10 alle 13.30, offrendo visite senologiche presso l'ambulatorio di
day hospital, scala E, primo piano della Stecca bianca. La
struttura complessa di Cardiologia clinica e interventistica,
diretta da Gavino Casu, aderisce nelle giornate del 22, 23, 27, 28
e 29 aprile, dalle ore 11 alle ore 18, offrendo visite
cardiologiche ed elettrocardiogrammi (Ecg) nell'ambulatorio
consulenze al primo...
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