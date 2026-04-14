A Sassari una settimana dedicata alla salute della donna - Notizie

Una settimana interamente dedicata alla prevenzione, alla diagnosi precoce e alla promozione della salute femminile. Dal 22 al 29 aprile l'Azienda ospedaliero universitaria di Sassari aderisce all'11/a Giornata nazionale della salute della donna partecipando all'(H) Open Week promossa da Fondazione Onda ETS.L'iniziativa vedrà coinvolte diverse strutture aziendali - Breast Unit, Cardiologia clinica e interventistica, Endocrinologia e malattie della nutrizione e del ricambio, Clinica ostetrica e ginecologica e Oncologia medica - che offriranno gratuitamente visite specialistiche, esami diagnostici e consulenze informative rivolte alla popolazione femminile. Un appuntamento ormai consolidato a livello nazionale, che coinvolge centinaia di ospedali premiati con il Bollino Rosa, riconoscimento attribuito alle strutture sanitarie attente alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili.Anche l'Aou di Sassari fa parte di questa rete a conferma del proprio impegno nella promozione della medicina di genere e nell'accesso equo ai servizi sanitari. "La salute della donna rappresenta una priorità strategica per il nostro sistema sanitario - sottolinea la direttrice sanitaria, Lucia Anna Mameli -. Iniziative come l'Open Week consentono non solo di ampliare l'accesso ai servizi, ma soprattutto di rafforzare la cultura della prevenzione e della diagnosi precoce. Offrire percorsi dedicati significa rispondere in modo più efficace ai bisogni specifici della popolazione femminile, promuovendo un approccio sempre più personalizzato e attento alle differenze di genere».Nel dettaglio, la struttura complessa Breast Unit, diretta da Alessandro Fancellu, partecipa il 27 aprile dalle 10 alle 13.30, offrendo visite senologiche presso l'ambulatorio di day hospital, scala E, primo piano della Stecca bianca. La struttura complessa di Cardiologia clinica e interventistica, diretta da Gavino Casu, aderisce nelle giornate del 22, 23, 27, 28 e 29 aprile, dalle ore 11 alle ore 18, offrendo visite cardiologiche ed elettrocardiogrammi (Ecg) nell'ambulatorio consulenze al primo...

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