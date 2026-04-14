Meloni: "Agire subito su stop patto stabilità. Papa? Leader religiosi non devono fare ciò che dicono politici"

(Adnkronos) - La Ue deve "agire subito", noi "stiamo ponendo una serie di questioni in Europa" come l'idea "di prendere in considerazione una sospensione del Patto di stabilità, non intesa come misura per il singolo Stato membro, ma come misura generalizzata". Così la premier Giorgia Meloni a margine del Vinitaly. "Esattamente come, tornando a questo settore, stiamo chiedendo alcune cose che riguardano l'energia" a partire dalla questione Ets, "la cui sospensione si è cominciata a discutere mesi fa". La Ue commetterebbe "un errore", secondo Meloni, nel "sottovalutare questa crisi".

La presidente del Consiglio è tornata anche a parlare dell'attacco di Trump al Papa, dopo aver definito "inaccettabili" le parole del tycoon. "Considerando gli Stati Uniti un nostro alleato strategico, prioritario; però, quando si è amici e si hanno alleati, particolarmente se sono strategici, bisogna anche avere il coraggio di dire quando non si è d’accordo. È quello che faccio ogni giorno: quando sono d’accordo lo dico, quando non sono d’accordo dico di non esserlo, perché credo che questo faccia bene all’Europa, agli Stati Uniti e all’Occidente in generale", ha affermato.

Le dichiarazioni del presidente americano sul Pontefice "erano inaccettabili - ha ribadito anche oggi - Ho espresso e rinnovo la mia solidarietà a Papa Leone. E dico di più: francamente non mi sentirei a mio agio in una società nella quale i leader religiosi fanno quello che dicono i leader politici, diciamo non in questa parte del mondo".

Quanto allo stop al bando sul gas russo: "Io continuo a sperare che, quando il problema dovesse seriamente porsi, cioè a gennaio 2027, noi saremo riusciti a fare dei passi avanti e a portare la pace in Ucraina. Però non dobbiamo dimenticare - benché io ovviamente capisca il punto di vista di Descalzi - che la pressione economica che abbiamo esercitato sulla Russia in questi anni è, alla fine, l’arma più efficace che abbiamo per costruire la pace. Per cui dobbiamo fare molta attenzione a come ci muoviamo da questo punto di vista".