Ucraina-Russia, Putin incontra Witkoff: giornata chiave, le news di oggi
Giornata chiave nei negoziati per porre fine alla guerra tra Ucraina e Russia. A Mosca, il presidente russo Vladimir Putin riceve Steve Witkoff, inviato speciale del presidente americano Donald Trump. L'emissario della Casa Bianca illustrerà il piano elaborato dagli Stati Uniti e discusso da Washington e Kiev nei colloqui appena andati in scena in Florida.
Putin, nelle ultime ore, ha annunciato notevoli progressi compiuti dalle forze armate russe sul terreno: Mosca, in particolare, avrebbe conquistato la città di Pokrovsk[1]. Le parole del presidente russo evidenziano la volontà di alzare la posta in sede di negoziati: Putin ha già affermato che i combattimenti si fermerebbero se l'Ucraina lasciasse il Donbass, obiettivo primario di Mosca[2].
Leggi Tutte le Notizie di oggi in Sardegna
Sarda News - Notizie in Sardegna
Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità.
Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it
Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM
o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie