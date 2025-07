Torino, esplosione in condominio a Collegno: due feriti, evacuata la palazzina

(Adnkronos) - Esplosione in un condominio di Collegno, nel Torinese. Lo scoppio si sarebbe verificato al secondo piano della palazzina, che è stata interamente evacuata. Due condomini dello stabile sono rimasti lievemente feriti e sono stati trasportati in ospedale in codice verde a causa di alcune escoriazioni.

I Vigili del Fuoco escludono a presenza di altre persone coinvolte dopo una fase di ricerca di eventuali dispersi tra le macerie. Al momento sono in corso ulteriori analisi relative alla sicurezza dei luoghi.

Ancora non si conoscono le cause dell’accaduto, ma in una nota un portavoce Italgas dichiara che "dai primi accertamenti gli impianti di pertinenza della società sono esterni all’abitazione e risultano integri". "A quanto è dato sapere - prosegue il portavoce - nell’appartamento in cui si sarebbe verificato l’evento, erano in corso lavori di ristrutturazione".

