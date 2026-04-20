Geberit apre le porte del suo nuovo Geberit Experience Center con l’evento Flow. Form. Function﻿

(Adnkronos) - In occasione del Fuorisalone 2026, Geberit apre ufficialmente al pubblico il suo nuovo Geberit Experience Center, il primo spazio polifunzionale del Gruppo a livello internazionale presso Opificio 31, nel cuore del distretto milanese del design. Pensato come luogo di incontro e confronto con progettisti, architetti, imprese, installatori, stakeholder e comunità locale, il nuovo spazio nasce con l’obiettivo di raccontare l’identità del brand attraverso un’esperienza aperta, immersiva e relazionale. Ad accompagnare questa apertura, con l’evento Flow. Form. Function, è la presentazione in esclusiva dell’installazione RŌS realizzata dallo studio di design svizzero atelier oï che darà il benvenuto al pubblico al Geberit Experience Center. Pensato in esclusiva per la Milano Design Week 2026, il progetto dà forma fisica all’idea che la comprensione profonda del flusso dell’acqua possa diventare il punto di partenza per un design che svolge realmente una funzione, traducendo il know-how tecnologico di Geberit in un’esperienza visiva e spaziale ad alto impatto. L’installazione si sviluppa come un percorso immersivo in cui centinaia di sottili molle in acciaio inossidabile guidano il movimento delle gocce d’acqua lungo traiettorie definite in una composizione dinamica, capace di rivelare la bellezza nascosta dei sistemi idrici normalmente invisibili. Il loro movimento conserva tuttavia una sottile variabilità: a volte veloce, a volte lento, si arresta, si unisce o si divide.

È una narrazione che unisce arte, design e funzione, portando in primo piano ciò che solitamente resta dietro la parete e rendendo percepibile, anche emotivamente, l’intelligenza che governa il rapporto tra acqua, spazio e tecnologia. Il risultato è una tensione suggestiva tra ingegneria ed emozione, tra controllo e libertà. La scelta di collaborare con atelier oï riflette la volontà di Geberit di confrontarsi con uno studio capace di interpretare contenuti tecnologici complessi attraverso un linguaggio progettuale poetico, essenziale e contemporaneo. In questo incontro tra visione creativa e competenza industriale prende forma un progetto che non si limita a mettere in scena l’acqua, ma la trasforma in principio generativo di tutto il racconto espositivo. “Con RŌS abbiamo voluto dare forma visibile a ciò che normalmente resta nascosto: il movimento dell’acqua, la sua precisione, la sua capacità di generare relazione tra tecnica ed emozione. Per noi il flusso diventa un gesto progettuale, un’esperienza capace di esprimere insieme leggerezza, funzione e armonia”, sottolinea Timo Heiniger, Associate Interior Design atelier oï. L’installazione ha inoltre l’obiettivo di accogliere il visitatore e introdurlo nell’universo Geberit, invitandolo a scoprire il Geberit Experience Center. Punto di partenza per lo sviluppo dello spazio è stata la sfida di voler tradurre in altri codici comunicativi e visivi Mastering Water, concept del brand che rappresenta la perfetta sintesi tra know-how e capacità di gestione dell’acqua lungo tutto il percorso all’interno degli edifici.

Un’idea tradotta, a livello di spazi e planimetrie, rendendo visibili flussi, infrastrutture e soluzioni normalmente nascoste e trasformando la competenza tecnica in esperienza tangibile per il visitatore. Geberit Experience Center, che si estende su quasi 800 metri quadrati, è stato progettato come un ambiente esperienziale in cui l’acqua è il filo conduttore dell’intero percorso e dove l’identità dell’azienda prende forma attraverso aree dedicate all’innovazione, alla dimostrazione dei sistemi, al dialogo e al product testing. Un progetto che inaugura durante la Design Week, ma che ha l’ambizione di alimentare una riflessione strutturata e articolata sulla progettazione e la gestione dell’acqua come sottolinea Silvia Del Vitto, Responsabile Marketing Geberit: “Lo spazio non nasce come semplice showroom, ma come luogo permanente, vivo e relazionale, concepito per ospitare durante tutto l’anno momenti di formazione, workshop, eventi, networking e confronto con professionisti, partner, studenti e stakeholder. L’obiettivo è farne un punto di riferimento aperto alla città e al settore, dove competenza tecnica, cultura dell’acqua e innovazione possano tradursi in dialogo continuo ed esperienza diretta”.