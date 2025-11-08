Una donna è morta e undici persone sono state ferite, tra cui due bambini, in un raid aereo russo che ha colpito Dnipro. Lo ha dichiarato Vladyslav Haivanenko, capo dell'amministrazione militare dell'oblast di Dnipropetrovsk, affermando che "un drone d'attacco russo ha colpito ieri sera un edificio residenziale di nove piani, causando la distruzione di appartamenti dal terzo al quinto piano. E' scoppiato un incendio, che è stato spento dai vigili del fuoco''.