Ucraina, fotoreporter francese ucciso da un drone: è la prima volta

(Adnkronos) - Il fotoreporter francese Antoni Lallican, 38 anni, è stato ucciso questa mattina da un drone mentre stava realizzando un reportage a circa quindici chilometri dalla linea del fronte, a Kurylivska. Lo ha dichiarato l'Unione Nazionale dei Giornalisti, il principale sindacato di categoria in Francia, spiegando che il fotoreporter "documentava le conseguenze della guerra e ha condotto un lungo lavoro a fianco degli abitanti del bacino minerario del Donbass, nell'Ucraina sudorientale". Hans Lucas, l'agenzia per cui lavorava Lallican, ha precisato che il fotoreporter ha lavorato in Ucraina diverse volte dall'inizio del conflitto nel febbraio 2022.

"E' la prima volta che un giornalista viene ucciso da un drone in Ucraina", ha dichiarato l'Unione Nazionale dei Giornalisti, aggiungendo che "le circostanze dell'incidente sono ancora in fase di accertamento". Il sindacato ha aggiunto che "un giornalista ucraino, Heorgiy Ivanchenko, è rimasto ferito nello stesso attacco", definito un "crimine di guerra". Le vittime indossavano la scritta "Press" sui loro indumenti protettivi, secondo l'Unione nazionale dei giornalisti, secondo cui sono 17 i professionisti dei media uccisi in Ucraina dall'inizio dell'invasione russa.