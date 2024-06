Allarme ieri sera nella zona di Torre Grande, a Oristano, dove una turista di 64 anni, ospite di un bed and breakfast, era scomparsa. La donna, in vacanza con il marito, era sparita improvvisamente, gettando il consorte nella disperazione. Dopo alcune ore di ricerca infruttuosa, l’uomo ha deciso di contattare i carabinieri del comando provinciale di Oristano per denunciare la scomparsa della moglie.

Fortunatamente, la situazione si è risolta rapidamente. Poco dopo l’intervento delle forze dell’ordine, la donna è stata ritrovata e l’allarme è rientrato. Le circostanze esatte della scomparsa e del ritrovamento non sono state rese note, poiché sulla vicenda viene mantenuto il massimo riserbo.

Le autorità locali hanno espresso sollievo per il rapido esito positivo della vicenda e hanno ringraziato tutti coloro che hanno contribuito alle ricerche. Torre Grande, nota località turistica, è stata teatro di momenti di preoccupazione, ma la rapida risoluzione ha riportato la tranquillità tra i residenti e i visitatori.