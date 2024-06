Orrore di fuoco a San Vero Milis, centinaia di ettari distrutti

Il fuoco sta devastando le campagne di San Vero Milis, nella zona costiera di Putzu Idu. La base della Forestale di Fenosu ha immediatamente richiesto l’intervento di elicotteri e canadair, che sono già operativi sul posto per cercare di domare le fiamme. Diverse squadre della Forestale, di Forestas, dei vigili del fuoco e volontari della Protezione Civile sono impegnati nella difficile lotta contro le fiamme. Due pattuglie dei carabinieri stanno gestendo la viabilità, avendo bloccato il traffico lungo la strada provinciale 10 che porta a Putzu Idu per motivi di sicurezza. La situazione è resa particolarmente complicata dal forte vento, che alimenta le fiamme e ne rende difficile il controllo. Terreni da pascolo e ampie aree di macchia mediterranea stanno andando in cenere, mentre si teme per le colture nella zona delle saline di San Vero Milis. Il fronte del fuoco ha persino attraversato la strada, dividendosi in due e dirigendosi verso la pineta di Is Arenas, spinto dal vento da sud. Nell’area si trovano

