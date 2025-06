Trump, la regina Maxima e il video: Donald preso in giro?

(Adnkronos) - La regina Maxima d'Olanda ha preso in giro Donald Trump? Il vertice Nato dell'Aja va in archivio, ma sui social rimbalza il video che alimenta dubbi e domande. Il presidente degli Stati Uniti, all'inizio della due giorni, è in compagnia del re Willem-Alexander e della sua consorte. Trump saluta i fotografi scandendo 'thank you very much'. Il 'grazie mille' del presidente americano viene seguito da una smorfia della regina, che muove le labbra in maniera 'eccessiva' quasi a ripetere le parole del presidente americano. La clip si 'sparge' su X e per molti utenti non ci sono dubbi: la regina ha preso in giro Trump.

