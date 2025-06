Napoli, esplosione in un ristorante del centro: morto un uomo

(Adnkronos) - Un uomo di 55 anni è morto oggi, mercoledì 25 giugno, per l'esplosione avvenuta nel tardo pomeriggio a Napoli all’interno di un ristorante. Lo scoppio che danneggiato i primi due appartamenti di uno stabile, è avvenuta in via Peppino De Filippo, in pieno centro storico.

Dalle macerie è stata estratta viva e soccorsa una donna, trasportato al Pronto soccorso dall'ambulanza giunta sul posto. Il corpo dell'uomo, segnalato in un primo tempo come disperso, è stato individuato dalle squadre dei vigili del fuoco intervenute sul posto

Sul caso indaga la Polizia di Stato. Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha immediatamente attivato il Centro Coordinamento Soccorsi presso la Sala di protezione civile della Prefettura per il coordinamento delle attività di soccorso.

