Cronaca Una donna era convinta di aver ricevuto dalla figlia la richiesta di aiuto

Foto d'archivio

Sardara

Una donna era convinta di aver ricevuto dalla figlia la richiesta di aiuto

Pensava di aver inviato 1.000 euro alla figlia di 27 anni, che vive nel Principato di Monaco, dopo una richiesta di aiuto ricevuta su Whatsapp.

In realtà a mandare i messaggi audio era stata un’altra persona, che – con un’applicazione che utilizza l’intelligenza artificiale – aveva riprodotto la voce della giovane.

Non è chiaro in che modo si fosse procurato un campione della voce, comunque un uomo di 57 anni già noto alle forze dell’ordine, originario della Campania e residente a Fano, è stato denunciato per truffa aggravata.

La madre della ragazza, una donna di 70 anni di Sardara, si era rivolta ai carabinieri dopo aver scoperto d’essere stata beffata.

Il conto corrente sul quale era stato fatto il bonifico ha permesso di identificare la persona poi denunciata.

Martedì, 6 febbraio 2024

Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviare alla Redazione di Linkoristano un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 0392, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

commenta