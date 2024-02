Sestu

Denunciati due fratelli, avevano un coltello e attrezzi da scasso



Sorvolando in elicottero le campagne di Sestu, i carabinieri hanno avvistato con i binocoli due persone incappucciate, appostate nei pressi di alcune abitazioni isolate, in località Marginarbu.

Sono state avvertite subito alcune pattuglie a terra, che hanno sorpreso due fratelli di Siliqua, di 47 e 42 anni, già noti alle forze dell’ordine.

Uno di loro aveva addosso una pattadese con lama di 12 centimetri: per questa ragione è stato denunciato per porto di arma bianca di genere proibito. Nella loro auto – senza assicurazione e già precedentemente sottoposta a sequestro amministrativo – i militari hanno trovato uno zaino contenente attrezzi da scasso. Un secondo zaino, anch’esso riempito di cacciaviti e altri strumenti utilizzabili per farzare porte e finestre, era stato nascosto nella vegetazione. Nella denuncia trasmessa alla Procura della Repubblica si contesta il possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.

Il veicolo è stato affidato in deposito giudiziale a una società specializzata di Decimomannu.

L’operazione con il supporto dell’elicottero era stata programmata per controllare alcuni ovili della zona. Sono stati impegnati 50 carabinieri delle stazioni di Sestu, Selargius, Monserrato, Burcei, Quartu Sant’Elena, del Nucleo Ispettorato del eavoro di Cagliari, con lo Squadrone eliportato “Cacciatori di Sardegna” di Abbasanta e il Nucleo elicotteri di Elmas.

A un allevatore di 53 anni, originario di Dolianova, sono state contestate violazioni sullo sfruttamento del lavoro.

Nell’ambito della stessa operazione è stata individuata in aperta campagna, in località Parione, una Kia Niro di proprietà di una società di Scandicci, rubata e parzialmente cannibalizzata: erano state portate via le gomme. Il veicolo è stato restituito ai legittimi proprietari.

Infine, i carabinieri hanno controllato 30 autovetture, di cui una è stata sequestrata, e 55 persone. Due sono state sanzionate ai sensi del codice della strada. Sono anche state controllate 12 persone agli arresti domiciliari.

Martedì, 6 febbraio 2024