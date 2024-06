Truffa agli anziani, arresti tra Oristano e Cagliari

Quattro giovani napoletani, di cui uno minorenne, sono stati arrestati ieri tra Cagliari e Oristano con l’accusa di estorsione. Le indagini sono state condotte dalla Squadra Mobile di Cagliari in collaborazione con la Mobile di Oristano e i carabinieri del comando provinciale di Nuoro. Le forze dell’ordine hanno ricostruito tre casi in cui le vittime sono state ingannate con un modus operandi ben preciso: una telefonata simulata da un finto carabiniere a anziani, avvisandoli di un presunto incidente grave causato dal loro figlio. Il messaggio minaccioso affermava che il figlio rischiava il carcere e aveva bisogno di un avvocato difensore da pagare immediatamente. In seguito, un complice si recava di persona al domicilio della vittima per raccogliere immediatamente il denaro pattuito. Una volta che la vittima si rendeva conto dell’inganno, era troppo tardi per impedire il pagamento. L’accusa di estorsione deriva dal fatto che le vittime si sentivano costrette a pagare per evitare gravi conseguenze per i propri cari. In particolare, le telefonate, apparentemente provenienti

