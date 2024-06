Poste di Allai e Ruinas, via alla ristrutturazione

Ulteriore passo avanti per il progetto “Polis” in provincia di Oristano. Poste Italiane, infatti, comunica che gli uffici postali di Allai e Ruinas sono interessati, a partire da oggi, dagli interventi previsti da “Polis – Casa dei Servizi Digitali”. In particolare, i lavori presso le due sedi comprendono la completa ristrutturazione e riorganizzazione degli spazi, il miglioramento del confort ambientale, l’inserimento di nuovi arredi progettati per facilitare l’accesso ai servizi e le operazioni e altri importanti miglioramenti in ottica di ottimizzazione del confort ambientale. Inoltre, alla riapertura sarà possibile richiedere i primi tre “certificati” Inps direttamente a sportello: il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M”, che riassume i dati informativi relativi all’assegno pensionistico. Durante il periodo dei lavori, Poste Italiane garantirà ai cittadini di Allai e Ruinas la continuità di tutti i servizi attraverso una postazione dedicata, rispettivamente, presso l’ufficio postale di Busachi, via Brigata Sassari 168, e Samugheo, via Gramsci 37/d, secondo i consueti orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì

