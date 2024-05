Villacidro

È stato rintracciato dai carabinieri poco dopo il fatto



Accusato dall’ex fidanzata di averle portato via la borsetta dopo un incontro casuale in un bar, un operaio di 32 anni è stato arrestato dai carabinieri per il reato di rapina.

È successo tutto a Villacidro. I carabinieri hanno notato una giovane donna nei pressi della caserma, sembrava molto nervosa. Dopo essere stata tranquillizzata la ragazza ha raccontato l’episodio e ha spiegato di aver raggiunto la caserma con l’intenzione di presentare una denuncia ma di non aver trovato il coraggio di entrare.

Aveva incontrato in un bar il suo ex fidanzato, originario di San Gavino. Dopo alcuni minuti l’uomo era diventato aggressivo e le aveva strappato la borsa, facendole male al braccio.

Oltre alla testimonianza della donna, sono stati sentite alcune persone presenti al bar in quel momento.

Mercoledì, 22 maggio 2024

