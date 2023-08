Tre incendi nel pomeriggio in provincia di Oristano: impegnati due elicotteri e il Super Puma

Cronache Diverse squadre a terra

Uno degli elicotteri del Corpo forestale

Oristano

Diverse squadre a terra

Allarme incendi in provincia di Oristano. Nel pomeriggio le fiamme sono divampate in località C.Madau a Solarussa, nei pressi della provinciale che dal centro abitato porta a Tramatza.

Sul posto è stato inviato l’elicottero AS350B3 partito dalla base del Corpo Forestale di Fenosu. L’allarme è stato lanciato della vedetta di Forestas, che ha inviato sul posto la squadra U.O.S di della stazione di Campulongu. Presenti anche i vigili del fuoco del Comando di Oristano.

Il vento ha spinto le fiamme all’interno delle campagne, ma il lavoro delle forze antincendio ha permesso di limitare i danni e di mettere in sicurezza la zona. Le fiamme sono state domate dopo due ore e hanno attraversato una superficie di circa 5 ettari di terreni nudi.

Incendio anche nel territorio di Tramatza, in località “Feuredda”. Per lo spegnimento è stato impiegato l’elicottero proveniente dalla base del Corpo Forestale di Fenosu. A terra 2 squadre di Forestas, 1 dei vigili del fuoco e 1 dei volontari di Oristano. L’incendio ha interessato una superficie di pascoli nudi, in parte presenti dei cisteti

Un terzo rogo è divampato nel comune di Sagama, in località Nuraghe Funtanedda, dove sono intervenuti l’elicottero leggero della Forestale decollato da Bosa e il Super Puma con a bordo il gruppo G.a.u.f. Sono intervenute a terra le squadre di barracelli di Tinnura, Modolo e Bosa e la squadra di Forestas di Bosa.

L’incendio ha percorso una superficie di circa 2000 metri di terreni agricoli.

Venerdì, 18 agosto 2023

