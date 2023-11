Tre giovani in codice rosso in un incidente che ha coinvolto cinque auto e un monopattino

Cronaca

Cagliari

Altri tre giovani portati in ospedale in codice giallo

Tre persone ricoverate in gravi condizioni e in codice rosso, più altre tre ricoverate in codice giallo all’ospedale, tutte ferite in un grave incidente stradale avvenuto in serata.

Ad originarlo un’auto che ha investito un giovane su un monopattino.

Alcuni automobilisti si sono fermati per soccorrerlo, ma i loro veicoli sono stati urtati da altre auto che sopraggiungevano.

Complessivamente cinque i mezzi coinvolti nell’incidente stradale.

Sul posto vigili del fuoco, personale del servizio 118 e polizia stradale.

Gravi conseguenze per la circolazione stradale. Lunghe code e difficoltà.

Mercoledì, 15 novembre 2023

