Tre auto coinvolte in un incidente lungo la Provinciale. Tre feriti trasportati in ospedale

Le auto coinvolte nell'incidente lungo la provinciale Nuoro-Oliena

Nuoro

Sul posto 118, vigili del fuoco e carabinieri

Tre feriti nello scontro tra tre auto lungo la strada provinciale Nuoro-Oliena. È il bilancio di un incidente stradale avvenuto questo pomeriggio, alle 16 circa, lungo la sp 22.

Per cause da accertare si sono scontrati tre veicoli. Nel violento urto sono rimasti feriti in modo non grave tre degli occupanti delle auto. Tutti di Oliena, sono stati trasferiti con le ambulanze all’ospedale San Francesco di Nuoro.

Sul posto, a prestare i soccorsi oltre agli operatori del 118, c’erano anche i vigili del fuoco di Nuoro.

I rilievi dell’incidente sono stati eseguiti dai carabinieri del nucleo radiomobile della Compagnia di Nuoro.

Giovedì, 14 dicembre 2023

