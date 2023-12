Dopo 40 anni di attività la dottoressa va in pensione e saluta i suoi piccoli pazienti

Terralba

Il messaggio della pediatra Carmina Serra: “È stata un’avventura esaltante”

Tra un mese, il prossimo 15 gennaio, andrà in pensione. Così, la pediatra Carmina Serra ha deciso di salutare con una lettera inviata alla redazione di LinkOristano i piccoli pazienti di ieri, quelli di oggi e i genitori.

Di seguito la lettera firmata dalla dottoressa Serra:

Con questa lettera ho il piacere di salutare i miei piccoli pazienti, le loro famiglie di Terralba e dei paesi vicini. Sì, infatti, è arrivato per me il momento di mettermi a “riposo”, come si dice quando si va in pensione. Dal 15 gennaio prossimo lo sarò, dopo 40 anni dedicati alla professione di medico pediatra.

Ringrazio i genitori per la fiducia che mi hanno accordato nel momento in cui hanno affidato i loro figli alle mie cure. Seguire i bambini nella loro crescita, occupandomi della loro salute psicofisica, è stata una avventura esaltante che ha regalato anche a me una fondamentale crescita professionale e umana.

Abbiamo condiviso momenti belli, ma anche momenti di sconforto e preoccupazione per la salute dei ragazzi. Ricordo Angelo, Valentina, Marco, Domenico e Giovanni che non ci sono più e abbraccio tutti i bambini e le famiglie che ogni giorno si confrontano con tanto coraggio con le malattie.

Oggi è bellissimo vedere le bambine e i bambini cresciuti e ritornare in ambulatorio come mamme e papà con i loro piccoli a dimostrazione che il rapporto costruito nel tempo è stato profondo e sempre nel reciproco rispetto.

Ringrazio tutti del calore e affetto che mi viene espresso quotidianamente. Auguro alle bambine e ai bambini una buona vita, ricca di salute e di opportunità affinché ciascuno possa realizzare i propri sogni.

Colgo anche questa occasione per fare a tutti i bambini e le loro famiglie gli auguri di buon Natale e di un ottimo 2024.

La vostra dottoressa Carmina Serra