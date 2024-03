Tramatza, la protesta degli agricoltori si estende anche ai pastori

In Sardegna, la protesta degli agricoltori si estende ora anche ai pastori, che nel 2019 scesero in piazza per denunciare un prezzo del latte ovino considerato ingiusto. Cinque anni dopo, nel mese di febbraio del 2019, gli allevatori si preparano a unirsi agli agricoltori per un’assemblea pubblica a Tramatza, situata a metà strada tra Cagliari e Sassari. L’incontro avverrà in una sala adiacente alla statale 131, simbolo della protesta di cinque anni fa. L’appuntamento è fissato per il 9 marzo alle 10:30. Venerdì scorso, la città di Oristano è stata di nuovo teatro delle proteste degli agricoltori e degli allevatori. Entrambi hanno lamentato gli aumenti dei costi di produzione e dei compensi insufficienti. La situazione ha visto l’avvio di una manifestazione che ha coinvolto 25 trattori. Agricoltori e allevatori provenienti da diverse aree avevano partecipato alla manifestazione. Tra queste Oristano e le frazioni di Massama e Nuraxinieddu, Cabras, Palmas Arborea, Riola Sardo, San Vero Milis e Solarussa. L’incontro previsto a Tramatza avrà in discussione gli ecoschemi della Pac 2023/2027,

