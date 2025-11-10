Tragedia alle Atp Finals, due spettatori morti dopo un malore
Due decessi alle Atp Finals in corso a Torino, oggi lunedì 10 novembre. Dopo il 70enne colpito da arresto cardiaco questa mattina davanti al Fan Village, subito soccorso dal personale sanitario presente, trasportato d’urgenza in ospedale ma deceduto poco dopo il ricovero, nel primo pomeriggio un 78enne ha avuto un malore mentre si trovava sugli spalti per assistere al match di Lorenzo Musetti contro Taylor Fritz. Anche in questo caso sono intervenuti i sanitari del 118, l’uomo è stato portato in ospedale in codice rosso ma è deceduto poco dopo l’arrivo nonostante i tentativi di rianimazione.
