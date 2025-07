Tour de France, Van der Poel ha la polmonite: costretto a ritirarsi

(Adnkronos) - "Mathieu van der Poel è costretto ad abbandonare prematuramente il Tour de France" 2025 per una polmonite Lo scrive il team dell'olandese, la Alpecin-Deceuninck. "Mathieu aveva manifestato sintomi di un comune raffreddore negli ultimi giorni. Ieri pomeriggio, le sue condizioni hanno iniziato a peggiorare significativamente. Il medico della squadra lo ha monitorato attentamente per tutta la giornata. In serata, Mathieu ha sviluppato la febbre ed è stato portato al Centre Hospitalier de Narbonne per ulteriori accertamenti. Gli esami medici hanno rivelato che Mathieu soffre di polmonite. In consultazione con lo staff medico, è stato deciso che non può più continuare la corsa. La sua salute è la massima priorità e il riposo e il recupero sono ora essenziali".

