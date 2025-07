Varietà di simboli Scatter: dai classici alla multifunzionalità nei online casino

Gli scatter o simboli scatter giocano un ruolo importante nelle slot degli online casino. Con il loro aiuto è possibile accedere a round bonus e vincite enormi. Di norma, per accedere alle slot machine con simboli scatter è necessaria la registrazione presso un casinò online. Solitamente, è sufficiente cliccare su Casinia login o su un pulsante analogo per accedere al proprio account, anche su altri siti di gioco d’azzardo. Utilizzando i simboli scatter ottenuti è possibile ottenere vincite. Vedremo come farlo nella nostra recensione.

Scatter standard e avvio dei giri gratuiti

Quindi, gli scatter in varie slot online sono simboli che possono assumere diverse forme. I simboli scatter nelle slot online casino possono dare accesso a round bonus. In altri casi, gli scatter attivano le vincite dopo che un certo numero di simboli è apparso sulla griglia.

In alcune slot machine, gli scatter svolgono entrambe le funzioni sopra elencate. Inoltre, gli scatter possono apparire solo su rulli specifici. Sono necessari almeno tre scatter: un solo simbolo non ha alcun valore. Quando compaiono simboli scatter che offrono denaro, i giocatori ricevono vincite maggiori rispetto ai simboli standard.

Tradizionalmente, gli scatter attivano i giri gratuiti. Dopo la comparsa di tre o più simboli scatter, i giocatori ottengono l'accesso ai giri gratuiti. Durante l'utilizzo di questi bonus, gli utenti ricevono simboli casuali che si trasformano in scatter o simboli espandibili.

Opzioni uniche: avvio di minigiochi, moltiplicazione delle puntate, giri ripetuti

Inoltre, nelle slot machine online casino si possono trovare anche altre varianti di scatter. Gli esperti hanno individuato le seguenti opzioni:

Modalità bonus. Gli scatter danno accesso ai giochi bonus. Dopo che sono comparsi almeno tre scatter, i giocatori ottengono l'accesso a nuove funzioni che possono portare a vincite.

Una serie di scatter funge da simboli di maggior valore e offre pagamenti quando compaiono in numero pari o superiore a tre.

Scatter jolly. In alcune slot machine, gli scatter fungono da jolly e sostituiscono i simboli normali, contribuendo alla formazione di combinazioni vincenti.

Se le slot contengono l'opzione Bonus Buy, i giocatori possono acquistare 3-5 scatter a un costo determinato per accedere ai round bonus.

Come distinguere uno scatter “vuoto” da uno davvero utile

Di norma, nei casinò online, gli scatter danno accesso ai round bonus o alle vincite solo se compaiono tre o più simboli scatter. Se ne compare solo uno o due, lo scatter non ha alcun valore. In particolare, per identificare gli scatter è necessario studiare la tabella dei simboli.

In quali slot è implementata la multifunzionalità dello scatter

Gli scatter che attivano funzioni si trovano in molte slot. I giochi più popolari dei casinò online sono i seguenti:

Slot Tema Fornitore Gates of Olympus Antica Grecia Pragmatic Play Wanted Wild or a Wild Selvaggio West Hacksaw Gaming Big Bamboo Asia Push Gaming Legacy of Dead Antico Egitto Play'N'Go The Crypt Horror NoLimit City

Le slot elencate hanno diverse varianti di scatter che danno accesso a numerose funzioni che attivano pagamenti, moltiplicatori e altri possibili bonus per gli utenti.

