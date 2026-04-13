La Sardegna al centro del Mediterraneo: presentata la quinta
edizione della Fiera Nautica.
All'interno dello Yacht Club Porto Rotondo,
istituzioni e organizzatori hanno svelato i dettagli della Fiera
Nautica di Sardegna, in programma dal 7 al 9 maggio. Tra
internazionalizzazione, innovazione e crescita industriale,
l'evento si conferma asset strategico per l'intera regione.
"Grazie a un accordo strategico con
l'assessorato regionale all'Industria, abbiamo puntato decisi
sull'internazionalizzazione. Questo ci ha permesso di promuovere
l'eccellenza sarda nelle fiere e nei palcoscenici globali come
quello di Düsseldorf", ha affermato Livio Fideli, presidente del
Cipnes Gallura nel corso della presentazione dell'evento.
I numeri della fiera targata 2026 confermano un
trend in crescita: circa 250 imbarcazioni esposte, oltre 150 stand
gli stand messi a disposizione e già quasi interamente occupati, e
appuntamenti con i talk tematici tenuti da esperti del settore.
"La condizione essenziale per partecipare, che
costituisce anche una delle novità di questa edizione - ha
precisato Fideli - è avere una localizzazione dell'azienda in
Sardegna, a testimonianza del legame indissolubile con il
territorio".
Quest'anno, inoltre, l'area istituzionale vedrà
la partecipazione dei consorzi industriali di Ogliastra, Nuoro,
Sassari e Porto Torres. "Per la quarta volta torniamo a Porto
Rotondo e lo facciamo con soluzioni innovative, come le piattaforme
galleggianti che creeranno un semicerchio espositivo senza
interruzioni", ha affermato Angelo Colombo, organizzatore della
Fiera. Altra novità della quinta edizione è il passaggio della
competenza della Fiera dall'assessorato al Turismo a quello della
Programmazione e dell'Industria, che segna un cambio di paradigma:
"Il nostro obiettivo è produrre, non solo ospitare. - ha dichiarato
l'assessore Emanuele Cani - Vogliamo che la Sardegna diventi il
luogo dove le imbarcazioni si costruiscono, aumentando l'impatto
sul PIL regionale". La nautica dunque come pilastro economico, al
pari...
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