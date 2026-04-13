Inaugurati i nuovi uffici della Sfirs (Società finanziaria Regione
Sardegna). Con l'apertura di questa sede territoriale, in via Roma
113, la Regione rafforza uno dei suoi strumenti operativi a
sostegno delle imprese e dello sviluppo.
L'inaugurazione è avvenuta nel corso
dell'iniziativa "La finanza trasforma il territorio. Sassari al
centro delle nuove opportunità", nella Camera di Commercio di
Sassari, che ha ospitato istituzioni, professionisti e operatori
economici.
"L'apertura di una nuova sede territoriale della
Sfirs dimostra che, come Regione, ci stiamo impegnando per il
tessuto economico del Nord Sardegna - ha dichiarato l'assessore
regionale della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del
territorio, Giuseppe Meloni - Oggi fare impresa significa
confrontarsi con temi complessi: accesso al credito, transizione
digitale ed energetica, sostenibilità, innovazione, nuovi mercati.
Per questo vogliamo sostenere le imprese nelle trasformazioni in
atto, aiutandole a utilizzare in modo appropriato gli strumenti che
la Regione Sardegna mette a disposizione. Avere degli uffici Sfirs
a Sassari significa rendere più semplice l'accesso alle opportunità
e rafforzare la capacità competitiva delle imprese locali".
"Il punto centrale per la Sfirs a Sassari e nel
Nord Sardegna - ha detto Riccardo Barbieri, presidente della Sfirs
- è di aprire un nuovo corso orientato a gestire la finanza
complementare, migliorando la gestione del credito e le opportunità
di investimento. Lo vogliamo fare mettendo al primo posto
l'accoglienza e l'ascolto dei fabbisogni delle aziende, diventando
il corner regionale di riferimento fra pubblico e privato.
L'obiettivo è di essere investitori 'pazienti' per sopperire alle
difficoltà del mercato e, infine, essere generatori di impatto
misurabile".
La scelta di aprire l'ufficio di Sassari - dove
era già presente una sede Sfirs, ormai inattiva da anni - risponde
all'esigenza di rendere più accessibile l'azione regionale in una
parte della...
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