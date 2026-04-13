A Sassari nuova sede Sfirs per avvicinare strumenti alle imprese - Notizie

Inaugurati i nuovi uffici della Sfirs (Società finanziaria Regione Sardegna). Con l'apertura di questa sede territoriale, in via Roma 113, la Regione rafforza uno dei suoi strumenti operativi a sostegno delle imprese e dello sviluppo.L'inaugurazione è avvenuta nel corso dell'iniziativa "La finanza trasforma il territorio. Sassari al centro delle nuove opportunità", nella Camera di Commercio di Sassari, che ha ospitato istituzioni, professionisti e operatori economici."L'apertura di una nuova sede territoriale della Sfirs dimostra che, come Regione, ci stiamo impegnando per il tessuto economico del Nord Sardegna - ha dichiarato l'assessore regionale della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del territorio, Giuseppe Meloni - Oggi fare impresa significa confrontarsi con temi complessi: accesso al credito, transizione digitale ed energetica, sostenibilità, innovazione, nuovi mercati. Per questo vogliamo sostenere le imprese nelle trasformazioni in atto, aiutandole a utilizzare in modo appropriato gli strumenti che la Regione Sardegna mette a disposizione. Avere degli uffici Sfirs a Sassari significa rendere più semplice l'accesso alle opportunità e rafforzare la capacità competitiva delle imprese locali"."Il punto centrale per la Sfirs a Sassari e nel Nord Sardegna - ha detto Riccardo Barbieri, presidente della Sfirs - è di aprire un nuovo corso orientato a gestire la finanza complementare, migliorando la gestione del credito e le opportunità di investimento. Lo vogliamo fare mettendo al primo posto l'accoglienza e l'ascolto dei fabbisogni delle aziende, diventando il corner regionale di riferimento fra pubblico e privato. L'obiettivo è di essere investitori 'pazienti' per sopperire alle difficoltà del mercato e, infine, essere generatori di impatto misurabile".La scelta di aprire l'ufficio di Sassari - dove era già presente una sede Sfirs, ormai inattiva da anni - risponde all'esigenza di rendere più accessibile l'azione regionale in una parte della...

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