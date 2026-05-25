Todde, 'con America's Cup la Sardegna è stata il cuore della vela mondiale' - Notizie

"Per quattro giorni la Sardegna è stata il cuore della vela mondiale. La Louis Vuitton 38ª America's Cup Preliminary Regatta Sardinia lascia un'eredità importante. Non soltanto per l'impatto economico stimato, ma per l'immagine della nostra Isola, per l'energia che abbiamo respirato, per il modo in cui i sardi hanno sentito questo evento come qualcosa che li rappresentava davvero". Lo ha detto la presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, al termine della grande manifestazione velica che si è svolta nelle acque di Cagliari in vista di Napoli 2027.Todde ha rivolto i complimenti a Luna Rossa e a tutti gli equipaggi protagonisti della manifestazione: "Complimenti al team Luna Rossa per la doppia vittoria e a tutti gli equipaggi protagonisti di queste giornate straordinarie". "Un ringraziamento sincero all'assessorato del Turismo, al Comune di Cagliari, a Sport e Salute, agli organizzatori, alle volontarie e ai volontari, alle lavoratrici e ai lavoratori e a tutte le persone che hanno reso possibile questo risultato con competenza e dedizione. La Sardegna continuerà a credere nello sport, nei grandi eventi, nell'innovazione e nella capacità di essere protagonista nel Mediterraneo e nel mondo".Soddisfazione per la riuscita dell'evento è stata espressa anche dall'assessore regionale del Turismo, Franco Cuccureddu, "Luna Rossa vince a Cagliari la Louis Vuitton 38ª America's Cup Preliminary Regatta Sardinia, ma vince soprattutto la Sardegna.Abbiamo dato una dimostrazione di capacità organizzativa, di accoglienza, di ospitalità e di condizioni ottimali sia per quanto riguarda i servizi a terra sia per quanto riguarda il campo di regata, il vento, il sole e il moto ondoso", ha aggiunto."C'è stata una partecipazione davvero incredibile, oltre ogni previsione. Grande la presenza degli operatori del mondo della vela, degli sponsor e dei rappresentanti di grandi società internazionali....

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