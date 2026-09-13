The Baradili Festival, due giornate tra letteratura, performance, musica - Notizie

La valorizzazione della ricerca interiore, come strumento per interpretare il presente.È il filo conduttore di The Baradili Festival, una due giorni, 26 e 27 settembre, con ingresso gratuito, tra letteratura, pratiche artistiche, sperimentazioni sonore, ma anche spuntini offerti dall'organizzazione e momenti di convivialità nel paese meno popolato della Sardegna coi suoi 79 abitanti.La nuova edizione, in un programma triennale, accoglie il 26 alle 19 Luca Scarlini, scrittore e performer in Madre notte.Figure del femminile tra mito e letteratura: un testo originale e una performance inedita itinerante costruita intorno alla mitologia materna. Alle 21.30 si prosegue con Oscuracura a cura di Spiritual Machines, progetto musicale di Nicola Pittau, un'esperienza d'ascolto site-specific al buio. Il 27 alle 17.30 lo scrittore Davide Cossu propone Offline. Rituale letterario di disconnessione, un Silent Reading Retreat ideato per il festival. Alle 20 si chiude con Valeria Cherchi, artista visiva e fotografa che presenta il volume 3,350 gr. Photographs and Letters on Obstetric Violence, risultato della ricerca dell'artista sulla violenza ostetrica attraverso cui l'artista dà voce a esperienze spesso rimaste inascoltate, interrogando il corpo come luogo di esperienza, vulnerabilità, trasformazione e autodeterminazione.In occasione del festival saranno aperte al pubblico Casa Melis e Spazio Usai, recentemente ristrutturati dal Comune e che saranno al centro di politiche di rigenerazione territoriale."Il tema scelto per questa prima edizione è "Corpi Spirituali", una riflessione sulla relazione sottile e urgente tra corpo e spiritualità nel mondo contemporaneo in una prospettiva orientata al benessere psicofisico", spiega Roberta Falcone direttrice artistica del festival sostenuto dal Comune e organizzato da Nabui Società Benefit. La manifestazione è in linea con il lavoro sul benessere psicofisico messo in campo dal Comune nel corso degli anni. "Baradili viene spesso...

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