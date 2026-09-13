Rientro a scuola, gli auguri agli studenti dall'assessora Portas - Notizie

"Il suono della prima campanella, che segna l'inizio dell'anno scolastico e il primo giorno di scuola, per alcune e alcuni il primo in assoluto, è un momento magico che porta con sé, ogni anno, l'energia speciale che solo 'i nuovi inizi' possiedono". Inizia così la lettera aperta inviata dall'assessora regionale dell'Istruzione e Cultura, Ilaria Portas, agli studenti e alle loro famiglie, ai docenti, dirigenti e personale Ata."In questi mesi abbiamo lavorato e continuiamo a lavorare senza sosta con un obiettivo chiaro: garantire una scuola pubblica di qualità, equa, sicura e inclusiva. La dispersione scolastica e lo spopolamento non si combattono con i tagli e il dimensionamento. È necessario tutelare i presìdi scolastici, specie nei piccoli centri, perché la scuola rappresenta il cuore pulsante e il primo faro che orienta il futuro delle nostre comunità - si legge nel messaggio - Per offrire a ragazze e ragazzi e insegnanti ambienti all'altezza delle sfide educative attuali, abbiamo messo in campo risorse davvero ingenti e destinate a rendere gli edifici scolastici più sicuri, accessibili, moderni e sostenibili. Sono consapevole delle criticità che dovremo affrontare in queste prime settimane di lezione, a partire dalle preoccupazioni legate all'emergenza caldo e alle elevate temperature nelle aule. È una sfida climatica globale, che ci interessa da vicino e che stiamo cercando di fronteggiare dandole la massima priorità. Ovviamente siamo chiamati alla responsabilità delle scelte per le quali operiamo - aggiunge - I nuovi investimenti sull'edilizia sono pensati proprio per intervenire sull'efficienza energetica, l'isolamento termico e il miglioramento del comfort ambientale e della salubrità delle nostre strutture, affinché la scuola sia sempre un luogo sicuro, vivibile e accogliente in ogni stagione"."Nel breve periodo continueremo a monitorare la situazione insieme agli enti locali e alle dirigenze scolastiche per...

Leggi tutto su Ansa Sardegna