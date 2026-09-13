(Adnkronos) - Completamente nuda e armata di coltello, ha seminato il panico in via della Farnesina, a Ponte Milvio. Dopo aver minacciato un passante, si è nascosta in un palazzo dove è stata raggiunta e bloccata dai poliziotti con un taser.

E' successo poco fa. La donna, 38enne cubana e incensurata, è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale San Filippo Neri. Nessuna persona è rimasta ferita.