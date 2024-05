Oristano

Tante iniziative per immaginare le comunità verdi di domani

Il progetto “Testiamoci per il futuro. Territori e studenti per una nuova cittadinanza ecologica”, promosso dall’associazione “Volontariato internazionale per lo Sviluppo” (Vis) e dall’Osvic, fa tappa nel Terralbese con tante iniziative.

Il calendario di eventi è iniziato il 20 maggio scorso con l’inaugurazione del percorso immersivo dal titolo 2060, ospitato presso la struttura museale del Muba di Arborea, in corso Italia 11. Per la visita è necessaria una prenotazione, basta inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. mettendo come oggetto “Visita al percorso immersivo 2060”.

Si proseguirà il 27 maggio alle 10 all’Istituto comprensivo di Marrubiu con la presentazione alla dirigenza scolastica e all’Amministrazione comunale del “Piano pilota di sostenibilità ambientale”, una proposta-progetto di mitigazione delle emissioni della CO2 nelle scuole di Arborea, in collaborazione con il Comune, orientato alla mobilità sostenibile.

Alle 18 ci si sposterà al MUBA di Arborea per il convegno “Mobilità sostenibile e sicurezza stradale. La voce dei territori”. Prenderanno parte all’evento gli amministratori comunali di Arborea, la Fondazione Michele Scarponi e le associazioni “Arborea Bike”, “Lettura….che Passione” di Arborea e “Ossidiana Bike” di Marrubiu.