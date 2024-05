Bosa

Le informazioni utili per ridurre i disagi nel giorno dei lavori



A Bosa venerdì prossimo – 24 maggio – i tecnici di Abbanoa collegheranno alla rete le nuove condotte idriche, in corrispondenza dell’incrocio tra via Tasso con via Serra. Durante i lavori, tra le 8.30 e le 18, sarà sospesa l’erogazione idrica nella rete distributrice principale. Si verificheranno cali di pressione e temporanee interruzioni del servizio nelle zone del centro cittadino alimentate dai serbatoi di “Bosa Centro” e “Bosa Castello”.

Abbanoa ha comunicato che non subiranno interruzioni le zone di Santa Caterina, via Nazionale, via San Pietro, via Spano, via Sant’Antonio e Bosa Marina, alimentate dai serbatoi di Pianu e Murtas e Bosa Marina.

Per gli interventi di riqualificazione delle reti idriche di Bosa Abbanoa sta investendo in totale 3 milioni di euro. Sono in corso i lavori di riqualificazione della rete idrica finanziati tramite il Fondo europeo per lo Sviluppo e la Coesione “Fsc”: rientrano nel pacchetto di interventi approvato dal consiglio d’amministrazione per l’efficientamento delle reti idriche in diversi centri. Per la città sul Temo è il primo dei tre cantieri. Un quarto è finanziato tramite i fondi del Pnrr.