Terribile incidente sulla strada per Uras, ci sono feriti: uno è grave

Posted By: Agosto 19, 2024

Un grave incidente si è verificato intorno alle 15 sulla strada statale 131, nei pressi dello svincolo per Uras. Per ragioni ancora da determinare, il conducente di un’Alfa Romeo Giulietta ha perso il controllo del veicolo, uscendo di strada e ribaltandosi in un fossato oltre il guardrail. A bordo dell’auto si trovava anche un passeggero. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco di Oristano, il 118 e la polizia stradale. Gli operatori del 115 hanno estratto il conducente, che è stato affidato al personale medico del 118. A causa delle gravi ferite riportate, l’automobilista è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Brotzu di Cagliari tramite l’elisoccorso dell’Areus. Il passeggero ha riportato solo lievi ferite ed è stato trasferito in ambulanza al pronto soccorso. Gli agenti della Polstrada di Oristano hanno eseguito i rilievi e stanno ora indagando per chiarire le cause

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

