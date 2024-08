Violento nubifragio a Bosa, danni e disagi

Un violento nubifragio ha colpito la città di Bosa, trasformando le strade in fiumi in piena e mettendo in ginocchio la comunità locale. Il sindaco Alfonso Marras ha riferito che la quantità di pioggia caduta in poche ore è stata straordinaria, descrivendo la situazione come eccezionale e senza precedenti nella sua esperienza. La pioggia incessante ha causato allagamenti diffusi, rendendo molte strade impraticabili e provocando disagi significativi. Per far fronte all’emergenza, il sindaco ha subito convocato il Centro Operativo Comunale (Coc), con l’obiettivo di coordinare gli interventi di soccorso e limitare i danni. Finora, sono stati segnalati numerosi allagamenti e danni materiali, mentre le squadre di soccorso continuano a lavorare senza sosta per rispondere alle chiamate d’emergenza. Marras, in un messaggio rivolto alla cittadinanza, ha esortato i residenti a restare in casa e ad evitare l’uso dell’auto, almeno finché la situazione non sarà sotto controllo. Il sindaco ha inoltre spiegato che sono state emanate diverse ordinanze per garantire la sicurezza pubblica, sottolineando l’importanza di limitare

