Bomba d'acqua a Bosa, inizia la conta dei danni

Una violenta bomba d’acqua ha colpito la città di Bosa ieri pomeriggio, provocando allagamenti diffusi in numerose strade. A partire dalle 16, i vigili del fuoco del Comando provinciale di Nuoro hanno eseguito oltre 40 interventi per fronteggiare le emergenze causate dal maltempo. Le operazioni di soccorso continuano senza sosta, con 7 squadre attualmente impegnate sul campo. Alcune di queste sono state equipaggiate con attrezzature specifiche per interventi fluviali e alluvionali, come le idrovore, utilizzate per svuotare i locali seminterrati che sono stati invasi dall’acqua. Per gestire l’emergenza è stato aperto il Centro Operativo Comunale (Coc), dove è presente un funzionario di guardia giunto appositamente da Nuoro, insieme al comandante provinciale dei vigili del fuoco, che coordina le operazioni dalla sala operativa provinciale. L’intervento dei vigili del fuoco è stato ulteriormente rafforzato grazie al supporto della Direzione regionale per la Sardegna, che ha inviato sul posto squadre aggiuntive provenienti dai distaccamenti di Cuglieri, Bono e Abbasanta. Attualmente la situazione sta mostrando segni di miglioramento, anche

