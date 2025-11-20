Terremoto in Indonesia, scossa di magnitudo 6 sull'isola di Seram
Un terremoto di magnitudo 6 ha colpito l'isola di Seram, nell'Indonesia orientale. Lo ha riferito Centro tedesco Helmholtz per le Geoscienze, aggiungendo che il sisma si è verificato a una profondità di 136 km sotto il livello del suolo.
