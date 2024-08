Terremoto davanti alle coste della Sardegna: cosa è successo

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 sulla scala Richter è stata registrata questa mattina alle ore 11:03 in Sardegna, nelle acque della Gallura, a 61 chilometri dalla città di Olbia. L’evento sismico, rilevato dai sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ( Ingv ), ha avuto un ipocentro situato a una profondità di 19 chilometri sotto la superficie terrestre. Nonostante la magnitudo moderata, il sisma non è stato avvertito dalla popolazione e non ha causato danni. Poco prima, alle 10:45, un’altra scossa di minore intensità, pari a 1.4 Richter, era stata registrata nella stessa area. L’ipocentro era stato localizzato a 10 chilometri di profondità e a 53 chilometri da Olbia. Anche questo evento, come quello successivo, è passato inosservato tra gli abitanti della zona. La scossa odierna è solo l’ultimo episodio di una sequenza di movimenti tellurici che nelle ultime settimane ha interessato la Sardegna e le aree circostanti. Lo scorso 9 agosto, un terremoto di magnitudo 2.4 era stato rilevato nelle acque del mar Mediterraneo centrale,

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie