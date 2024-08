Santa Giusta, dolore per la scomparsa di Daniela Demontis

Il paese di Santa Giusta è in lutto per la scomparsa di Daniela Demontis, venuta a mancare all’affetto dei suoi cari all’età di 61 anni. Ad annunciare la triste notizia sono il marito Mario, il figlio Simone con Cinzia, la mamma Angelina, la suocera Mafalda, le sorelle, i fratelli, i cognati, le cognate, i nipoti e i parenti tutti. La loro sofferenza è alleviata solo in parte dal ricordo dei momenti felici condivisi con Daniela, una donna che ha saputo conquistare con la sua gentilezza e generosità. Daniela era una persona apprezzata e stimata, conosciuta per la sua bontà d’animo e la sua dedizione alla famiglia. Era una presenza costante e rassicurante, il pilastro su cui i suoi cari hanno sempre potuto contare. La sua scomparsa lascia un grande vuoto, non solo nella sua famiglia, ma in tutto il paese che la ricorda con affetto. I familiari rivolgono un ringraziamento speciale a tutto il personale dell’Hospice di Oristano, che con professionalità e amorevolezza ha assistito

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie