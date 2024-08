Oristano, si riunisce la VII Commissione consiliare: la discussione

La VII Commissione Consiliare Permanente del Comune di Oristano si riunirà nelle date di mercoledì 4 settembre e mercoledì 11 settembre alle ore 8:30, presso la Casa Municipale – Palazzo Scolopi, nella Sala di Maggioranza. Le sedute prevedono anche sopralluoghi in diverse aree della città, con l’obiettivo di esaminare progetti specifici di sviluppo urbano. La prima seduta, prevista per il 4 settembre, avrà come focus principale un sopralluogo presso il Foro Boario, dove sono in corso i lavori del progetto “Oristano Est”. Questo intervento rientra in un più ampio piano di riqualificazione urbana, volto a migliorare le infrastrutture e i servizi in una delle zone strategiche della città. I membri della commissione, insieme agli altri partecipanti, avranno l’opportunità di valutare lo stato di avanzamento dei lavori e discutere eventuali criticità o necessità di modifiche. Il secondo incontro, programmato per l’11 settembre, vedrà la Commissione impegnata in un sopralluogo presso il “Parco Lineare”. Questo progetto rappresenta un’importante iniziativa per la valorizzazione degli spazi verdi urbani, mirata a creare un’area di

