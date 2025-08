Terrapiattisti, fughe e... una gravidanza: l'edizione di Temptation Island che mai verrà dimenticata

(Adnkronos) - "Io sono un terrapiattista". "M vuò spusa?". "Sono incinta". Tre frasi, un programma: Temptation Island 2025, l'edizione più chiacchierata, seguita e memorabile di sempre. Si è conclusa ieri, giovedì 31 luglio, con numeri da record, segnando una media del 29.9% di share e 3.853.000 telespettatori incollati allo schermo. Ma cosa ha reso questa stagione così irresistibile? Forse, come ha detto Antonella Clerici, "perché le corna le abbiamo avute tutte". Oppure semplicemente perché il trash, quello vero, il motore di Temptation Island, salva le serate estive.

Lo dimostrano i meme diventati virali, il coinvolgimento dei più giovani (lo share tra 15-19 anni ha toccato il 53.85%) e il fatto che 'Tribuna Posillipo' sia ormai patrimonio culturale.

"Sono terrapiattista, l’uomo non è mai andato sulla Luna. I dinosauri non si sono mai estinti". È così che Simone, fidanzato di Sonia, si è presentato al pubblico. Uno dei personaggi più divisivi della stagione, è stato anche il primo a cadere in tentazione baciando la single Rebecca. Il suo ego? Formato XXL: "Non sono mai stato rifiutato da nessuna donna", ha detto. Il suo atteggiamento, da maschio alpha, ha scatenato una serie di reazioni non indifferenti. Insomma, lui non verrà mai dimenticato e le sue teorie del complotto, ancora meno.

Antonio. Tanto odiato quanto amato. È il fidanzato di Valentina e ora suo futuro sposo. Spontaneo e sincero, uno dei protagonisti assoluti di questa edizione. Il gazebo di Antonio e Valentina è stato il vero filo conduttore del loro percorso a Temptation Island 2025. Più volte Antonio rinfaccia alla fidanzata di averlo comprato per lei, quando in realtà Valentina nemmeno lo desiderava. Poi, per la rabbia, offrì a Simone (fidanzato di Sonia) di venderglielo. Finale tragicomico: il gazebo si è rotto. Un momento che è diventato uno dei più iconici della stagione.

Ma forse non tanto quanto la celebre 'tribuna Posilippo', promessa dal tentatore Francesco a Valentina. Quel "io la partita la vivo, non me la faccio raccontare", ha segnato un prima e un dopo nella storia di Temptation Island. "Ma dove la vuoi portare, questo morto di fame?!". "Manco avesse detto Tribuna Autorità! Io la partita la vedo in curva, non me la faccio raccontare. Cornuto!", seguita da una fuga dal villaggio dei fidanzati, la richiesta del falò immediato e... la proposta di matrimonio sulla spiaggia con tanto di scritta pirotecnica in napoletano "M vuo spusà?". La dose di trash di cui tutti avevano bisogno.

Antonio non è stato l'unico a tentare la fuga dal villaggio. Anche Marco ci ha provato per raggiungere la fidanzata Denise. In entrambi i casi la produzione li ha fermati in tempo. Ma la musica in sottofondo scelta dagli autori ha trasformato il dramma in vero e proprio cinema. Standing ovation.

La vera vittima del programma? La scenografia. Le immagini delle fidanzate accanto ai tentatori hanno mandato in tilt i fidanzati. Antonio è stato il primo a perdere il controllo, seguito da Marco e Rosario. Calci, bottiglie di plastiche lanciate in aria e... tavoli di legno ribaltati. Cosa è rimasto? L'espressione disperata di Filippo Biscigilia.

Non solo urla e colpi di scena. Il falò tra Sarah e Valerio ha riportato i sentimenti e l'emozione al centro di tutto. Dopo 5 anni insieme, si sono detti addio al termine del falò di confronto. Si il trash, si i tradimenti, ma non c'è dubbio, tutti si aspettavano un 'e vissero felici e contenti', che purtroppo non è arrivato. Perché nonostante l'amore che Valerio prova ancora per Sarah, la voglia di tornare a volersi bene supera ogni cosa. Ha emozionato così tanto perché le lacrime erano sincere, sentite, quelle dove percepisci che nonostante ci sia ancora tanto affetto, il vero amore è svanito. "Ti voglio bene anche se non mi ami più", dice Sarah, una frase sentita nel cuore di tutti. Dolore, amore, maturità. Anche questo è Temptation Island.

Sonia e Alessio. Non uno, non due, ma ben tre falò di confronto. È la prima volta nella storia del programma. Ma nessuno si è lamentato. Il confronto, che tanto somigliava a un'udienza in tribunale, è rimasto nella memoria di tutti per alcuni frasi iconiche di Alessio. Un italiano forbito e sgrammaticato, esagerato e assolutamente divertente. "Esco da qui per andare a fare un percorso psicologico importante", ha detto con quel dito puntato nei confronti di Sonia. Perle linguistiche diventate ormai parte del linguaggio comune. O ancora peggio: "Vorrei vedere le prove poste a fondamento della sua decisione". Insomma Alessio, era davvero necessario?

I sottotitoli, quelli che correggono, quelli ironici e a volte disperati, rimangono la punta di diamante di Temptation Island. Forse l'arma segreta del programma. Non capiremo mai se "invergognirsi", termine usato da Rosario e Lucia, esiste davvero, ma loro due ci hanno creduto con convinzione. E chi siamo noi per non farlo?

"Vogliati bene", dice Alessio a Sonia durante il secondo falò di confronto. Mh, il dizionario ringrazia. O forse no.

Forse il colpo di scena più grande di quest'edizione. Sembrava tutto finito tra Sonia e Simone. Addio definitivo al falò. E invece, a sorpresa, tornano insieme. Ma non è tutto... il vero colpo di scena è la gravidanza di Sonia. La ragazza ha scoperto, una volta tornata a casa dopo la fine del programma, di essere in dolce attesa. Una notizia che l'avrà lasciata sconvolta. Ma fortunatamente al suo fianco c'è Simone che ha detto: "Lei sarà una mamma stupenda, perché ci sono io al suo fianco".

È finito il viaggio dei sentimenti. Ci vediamo nel 2026. Si spera con un gazebo nuovo.

